Delta-Variante nimmt zu

Frankfurt meldet bundesweit höchste Inzidenz

09.07.2021, 08:14 Uhr | t-online, mtt

Eine Streife der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen: Die Inzidenz in der Stadt liegt derzeit so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland. (Quelle: Boris Roessler/dpa)