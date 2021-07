Polizei bittet um Hinweise

Sprengkörper in Wohnung geworfen – Feuer ausgebrochen

14.07.2021, 10:10 Uhr | t-online

Rettungswagen der Frankfurter Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild): In Preungesheim mussten sie eine durch Sprengkörper in Brand geratene Wohnung löschen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Frankfurt-Preungesheim ist ein Feuer ausgebrochen, nachdem Unbekannte einen Sprengkörper über den Balkon in eine Wohnung geworfen haben. Dabei ist ein älteres Ehepaar verletzt worden – die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern eines bisher unerklärlichen Delikts: In einer Wohnung in Frankfurt-Preungesheim sind Sprengkörper gelandet. Das ausgelöste Feuer verletzte die 68-jährige Bewohnerin und ihren 80-jährigen Mann.

Von der Tat am vergangenen Freitagabend war ein älteres Ehepaar betroffen, das in der Walter-Hesselbach-Straße auf seinem Balkon im ersten Obergeschoss saß, als unvermittelt nacheinander zwei Sprengkörper über sie hinweg ins Wohnzimmer flogen. Das teilte die Polizei Frankfurt am Dienstag mit.

Sowohl im Wohnzimmer, als auch auf dem Balkon brach demnach Feuer aus. Während sich die 68-jährige Frau selbst vom Balkon retten konnte, musste ihr 80-jähriger Mann von der Feuerwehr gerettet werden. Die leichten Verletzungen der Bewohner konnten ambulant medizinisch versorgt werden.



Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen könnten.