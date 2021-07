Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt holt Stuttgarts Ersatztorhüter Grahl

19.07.2021, 19:10 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Ersatztorhüter Jens Grahl von Ligarivale VfB Stuttgart verpflichtet. Der 32-Jährige erhält beim Europa-League-Starter einen Vertrag bis Juni 2024, wie die Hessen am Montagabend mitteilten. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kommentierte: "Er hat nicht nur in Paderborn bewiesen, dass er sich stets in den Dienst der Mannschaft zu stellen weiß und ein wichtiger Faktor für die stetige Weiterentwicklung des Gesamtgefüges sein wird." Chancen auf Einsätze dürfte er am Main kaum haben, Kevin Trapp ist als Stammtorhüter gesetzt und unumstritten.