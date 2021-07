Frankfurt am Main

Frankfurt soll sauberer werden: Neue Einheit

22.07.2021, 19:09 Uhr | dpa

Eine neue Einheit und neue Zuständigkeiten sollen Frankfurt sauberer machen. "#cleanffm Express" soll in den Tagesrandstunden, am Wochenende und an Feiertagen gegen außergewöhnliche Verschmutzungen und illegale Müllablagerungen im öffentlichen Raum kämpfen, wie die Stadt und der Entsorger FES am Donnerstag berichteten. Die neue Einheit umfasst 22 Mitarbeiter.

Die Leiterin der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, Claudia Gabriel, beklagte eine "coronabedingte, zunehmende Verschmutzung des öffentlichen Raums". Dagegen werde es künftig mehr Papierkörbe und mehr Reinigungen nach Bedarf mit einer zusätzlichen Investition von einer Million Euro geben.

Die FES übernimmt vom Grünflächenamt die Zuständigkeit für den Hafenpark, in dem sich während des Lockdowns viele Jugendliche getroffen hatten. Die FES-Tochter FFR reinigt dort ab sofort frühmorgens täglich.