Frankfurt am Main

Eintracht gegen Saint Étienne mit etwa 10.000 Zuschauern

23.07.2021, 19:01 Uhr | dpa

Für das Testspiel am 31. Juli (15.30 Uhr) gegen AS Saint Étienne kann Eintracht Frankfurt mit bis zu 10.000 Zuschauern planen. Eine entsprechende Genehmigung erteilte das zuständige Gesundheitsamt am Freitag, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Allerdings gibt es einige Auflagen. So müssen mindestens 50 Prozent der Zuschauer im Deutsche Bank Park geimpft oder genesen sein. Grund dafür ist die zwischenzeitlich über den Wert von 35 gestiegene 7-Tage-Inzidenz in Frankfurt.

"Das ist ein erster guter Kompromiss in die richtige Richtung, um die alleinige Abhängigkeit zulässiger Maximalkapazitäten von zu starren oder zu wenig aussagekräftigen Inzidenzwerten etwas aufzubrechen", sagte Eintracht Frankfurts Justiziar Philipp Reschke.

Was dies für den Saisonstart in vier Wochen bedeutet, ist noch unklar. Man werde dies gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Frankfurt erörtern. "Für eine Prognose ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf 10.000 Zuschauer - immerhin Rekordkulisse in den letzten 16 Monaten", sagte Reschke.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass die 7-Tage-Inzidenz für das Stadtgebiet Frankfurt bis zum 31. Juli den Wert von 100 nicht überschreitet.