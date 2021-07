Frankfurt am Main

Frankfurt verliert Test gegen Strasbourg

24.07.2021, 19:35 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ein Testspiel gegen RC Strasbourg nach Halbzeitführung noch verloren. Der französische Erstligist setzte sich am Samstag mit 3:2 (1:2) durch. Für die Eintracht traf Ajdin Hrustic doppelt (6./22. Minute). Ludovic Ajorque (20.) und Adrien Thomasson (52.) konnten jeweils ausgleichen, Habib Diallo (82.) besorgte den Siegtreffer. Alle Gegentore passierten nach individuellen Fehlern. "So einfach sollten wir es dem Gegner nicht machen. Was die eigenen Ballverluste angeht, das müssen wir korrigieren" sagte Coach Oliver Glasner.

Die Partie begann mit leichter Verspätung, da die Gäste im Stau standen. Bei der Eintracht fehlten die angeschlagenen Jesper Lindstrøm und Nils Stendera sowie Dejan Joveljic. Der Serbe wird die Eintracht wahrscheinlich verlassen, denn er war für Vertragsverhandlungen freigestellt. Mögliche Interessenten sollen laut Medienberichten LA Galaxy und AS Saint-Etienne sein. Neuzugang Rafael Borre trainierte individuell.

Vor allem im ersten Durchgang präsentierten sich die Hessen schon in starker Verfassung und zeigten schöne Kombinationen. Filip Kostić bediente zweimal Hrustic mustergültig. Nach der Pause und insgesamt sieben Wechseln während der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Viel lief nicht mehr bei der Eintracht zusammen.

"In der ersten Halbzeit habe ich viel Positives gesehen. Da waren sehr schöne Angriffe dabei", sagte Glasner, der in der kommenden Woche die EM-Heimkehrer erwartet. "Der Schwerpunkt liegt in allen Bereichen. Wir müssen alle integrieren. Alles zusammenzufügen, wird die Aufgabe ein", sagte der Österreicher.