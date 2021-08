Frankfurt am Main

Nach tödlicher Flucht vor Brand: Identität des Opfers klar

05.08.2021, 12:39 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Sturz bei der Flucht vor einem Feuer ist die Identität des Opfers geklärt. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war am Mittwoch in einer Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt-Niederrad ausgebrochen. Der Mann hatte sich offenbar vor den Flammen auf einen anderen Balkon retten wollen und war dabei abgestürzt. Er starb noch am Ort.

Gebrannt hatte es laut Polizei und Feuerwehr nur in der einen Wohnung, das Feuer konnte gelöscht werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren nach Angaben eines Sprechers mit 15 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.