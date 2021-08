Frankfurt am Main

Umfangreiche Kontrolle: Polizei meldet zahlreiche Verstöße

08.08.2021, 16:09 Uhr | dpa

Bei einer umfangreichen Kontrolle in Frankfurt hat die Polizei zahlreiche Drogen sichergestellt und Verstöße gemeldet. Für die Einsätze am Samstag seien verschiedene Lokale und Bordelle durchsucht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei seien Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Aufenthalts- und Waffengesetz sowie die Coronaverordnung festgestellt worden.

So habe eine Person, die zur Drogenszene gehöre, ein E-Bike im Wert von 5000 Euro mit sich geführt, wofür es keine Eigentumsnachweise gegeben habe. Die Beamten fanden demnach bei einer weiteren Person rund 41 000 Euro Bargeld, die keine glaubwürdigen Angaben über die Herkunft des Geldes gemacht hat. Sechs Prostituierte wurden zudem vom Platz verwiesen.

Insgesamt wurden 340 Personen von den Beamten kontrolliert, davon 130 Personen durchsucht. Bei den Einsätzen wurden 15,97 Gramm Marihuana, 4,6 Gramm Haschisch, 82 Ecstasytabletten, 0,49 Gramm Amphetamin sowie 0,59 Gramm Crack sichergestellt. Ermittlungen zur Urkundenfälschung und Geldwäsche dauern zunächst an.