Mehrere Zapfsäulen fangen Feuer

Auto rast in Autobahntankstelle – Fahrer tot

09.08.2021, 10:16 Uhr | t-online, mtt, dpa

Feuerwehrleute löschen den Brand an der Tankstelle: Am Morgen ist ein Auto in eine der Zapfsäulen gekracht. (Quelle: 5vision.media)