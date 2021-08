Frankfurt am Main

Mit verbotenen Klebefallen auf Mäusejagd: Prozess gegen Wirt

12.08.2021, 02:13 Uhr | dpa

Weil er in seinem Lokal mit verbotenen Klebefallen auf Mäusejagd gegangen sein soll, muss sich heute ein 42 Jahre alter Gastwirt vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Lebensmittelkontrolleure hatten die Fallen im vergangenen Jahr in einem Lagerraum des Lokals in Frankfurt-Bockenheim entdeckt - mehrere Tiere waren nach einem mehrtägigen Todeskampf auf dem Kleber gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz aus. Das Gericht will den Prozess an einem Tag abschließen.