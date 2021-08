Frankfurt am Main

Gartenhütten in Flammen

14.08.2021, 12:55 Uhr | dpa

In einer Frankfurter Kleingartenanlage sind in der Nacht zum Samstag zwei Hütten abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung, wie ein Sprecher sagte. Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben zufolge eine Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Gartenhütten verhindern.

Dabei seien die Einsatzkräfte besonders gefordert gewesen. So hätten sie etwa mehrere in den Hütten gelagerte Druckgasflaschen kühlen und aus dem Gefahrenbereich entfernen müssen. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt, allerdings hätten zwei in einer der Hütten untergebrachte Kaninchen ihr Leben bei dem Brand verloren.