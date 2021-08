Frankfurt am Main

Briefwahl beginnt: Frankfurt erhöht Briefwahlbezirke

16.08.2021, 14:35 Uhr | dpa

Ein Hinweis „Abgabe Ihrer Briefwahlunterlagen“ hängt im Briefwahllokal an der Wand. Foto: Andreas Arnold/dpa (Quelle: dpa)

Hessens größte Stadt Frankfurt stellt sich im Zuge der Bundestagswahl auf eine große Nachfrage bei der Briefwahl ein. Um eine schnelle Auszählung der Stimmen am Wahlabend zu gewährleisten, wurde die Zahl der Briefwahlbezirke deutlich von 140 auf 199 erhöht, wie der für Wahlen zuständige Stadtrat, Jan Schneider (CDU), am Montag erklärte.

Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl können Wählerinnen und Wähler seit diesem Montag ihr Kreuzchen setzen. In der Regel kann dann direkt vor Ort gewählt werden, wie der hessische Landeswahlleiter mitgeteilt hat. Zudem werden bis 4. September per Brief die Wahlbenachrichtigungen verschickt, auf deren Rückseite ein Antragsformular zur Erteilung eines Wahlscheins für die Briefwahl abgedruckt ist.

In Frankfurt gibt es zwei Briefwahllokale, eins ist in der Innenstadt, das andere im Stadtteil Höchst. Die Räume seien groß genug, damit Abstands-und Hygieneregeln eingehalten werden könnten, sagte Schneider. "Das Einzige, was man neben dem Personalausweis braucht, ist eine Maske."

Bereits bei den Kommunalwahlen im März hatte es, auch aufgrund der Corona-Pandemie, einen Briefwahlrekord in Frankfurt gegeben. So stimmten nach Angaben des Dezernats erstmals mehr Menschen per Briefwahl ab - und zwar rund 57 Prozent.