Räuber müssen nach Überfall auf Seniorin in Haft

16.08.2021, 19:46 Uhr | dpa

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt (Symbolbild): Zwei Drogenabhängige müssen nach einem Raub ins Gefängnis. (Quelle: Frank Moller/dpa)

Sie nutzten die Hilflosigkeit einer älteren Dame aus, jetzt müssen sie ins Gefängnis. Zwei Drogenabhängige stahlen einer Rentnerin Bargeld und ein Telefon – am Impfzentrum.

Nach einem Überfall auf eine 76-Jährige am Corona-Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle sind eine 21 Jahre alte Frau und ein 35 Jahre alter Mann zu Haftstrafen von eineinhalb beziehungsweise zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Frankfurt ging am Montag von schwerem Raub und Körperverletzung aus.

Die drogenabhängigen Täter hatten die Rentnerin, die im Impfzentrum einen Termin wahrnehmen wollte, bereits auf der Rolltreppe der nahen U-Bahn-Station als Opfer ausgemacht. Als die Frau eine Toilette aufsuchte, wurde sie von der Angeklagten als angebliche Sicherheitsmitarbeiterin angesprochen. Während der Mittäter Schmiere stand, wurde der 76-Jährigen die Handtasche mit 200 Euro Bargeld und dem Mobiltelefon abgenommen.

Vor Gericht legten die Angeklagten Geständnisse ab. Die Frau zahlte an das Opfer die 200 Euro in bar zurück. Gleichwohl gab es keine Bewährungsstrafen für die Täter. "Sie haben die Hilflosigkeit der älteren Dame ganz bewusst ausgenutzt und sie in Angst und Schrecken versetzt", hieß es im Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.