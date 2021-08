Frankfurt am Main

Wehen Wiesbadens Gürleyen für zwei Spiele gesperrt

23.08.2021, 16:44 Uhr | dpa

Ahmet Gürleyen fehlt dem Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den TSV Havelse in den kommenden beiden Partien. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Abwehrspieler der Hessen am Montag wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Gürleyen war am vergangenen Sonntag gegen Havelse in der 51. Minute von Schiedsrichter Eric Müller (Bremen) des Feldes verwiesen worden.