Frankfurt am Main

Rückenwind aus Hessen für Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock

27.08.2021, 17:07 Uhr | dpa

Hessens Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) hat sich hinter Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin seiner Partei gestellt. Auf die Frage im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks (HR), ob Baerbock noch die richtige Kanzlerkandidatin für die Grünen sei, antwortete der hessische Wirtschaftsminister: "Auf jeden Fall. Sie hat natürlich Fehler gemacht. (...) Aber wir haben einen Zuspruch, wie wir ihn noch nie hatten."

Erst am Wahltag werde sich entscheiden, wie diese Wahl ausgehe. "Ich bin frohen Mutes und möchte, dass die Grünen so stark werden, dass keiner an uns vorbeikommt", erklärte Al-Wazir nach der Mitteilung des Senders am Freitag. "Weil die Themen, die uns wichtig sind, die müssen wir in die Realität umsetzen, auch endlich wieder in der Bundesregierung."