Eintracht Frankfurt verpflichtet Kroaten Kristijan Jakic

30.08.2021, 22:49 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen Tag vor Ende der Transferperiode den Kroaten Kristijan Jakic verpflichtet. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, wird der defensive Mittelfeldspieler bis 2022 von Dinamo Zagreb ausgeliehen. Die Hessen sicherten sich zudem eine Kaufoption. Der 24-Jährige werde die Nummer 6 tragen. "Wir gewinnen mit ihm einen Spielertyp, den wir in unserem Kader so bislang noch nicht haben", sagte Sportvorstand Markus Krösche.