Frankfurt am Main

Zahlen für hessischen Arbeitsmarkt im August

31.08.2021, 03:39 Uhr | dpa

Setzt Hessens Arbeitsmarkt seine Aufholjagd nach dem Corona-Einbruch fort? Nach dem überraschenden Rückgang der Arbeitslosigkeit im Juli will die Arbeitsagentur am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) die Zahlen für den August vorlegen. Bundesweit ist Nachfrage nach Arbeitskräften weiter gewachsen. Seit den Corona-Lockerungen im Mai suchen vor allem Gastgewerbe und Handel wieder Personal. Im Juli waren in Hessen 176.579 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent entsprach.