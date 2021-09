Frankfurt am Main

Kaum Tarifverträge in jungen Thüringer Unternehmen

03.09.2021, 14:28 Uhr | dpa

Für Mitarbeiter in neugegründeten Thüringer Firmen gelten nur selten Tarifverträge. Das ist nach einer am Freitag in Erfurt vorgelegten Studie ein Grund für die relativ geringe Tarifbindung in der Thüringer Wirtschaft. Es gebe weniger eine Tarifflucht bestehender Unternehmen. Vielmehr wendeten junge Unternehmen erst gar keine Tarifverträge an, sagte der Politikwissenschaftler Thorsten Schulten.

Nur in acht Prozent der Unternehmen, die nach 2010 im Freistaat entstanden, habe 2019 ein Tarifvertrag gegolten. In Firmen, die vor 1990 gegründet wurden, sei das dagegen in 40 Prozent der Fälle so gewesen. Schulten hat im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Hessen-Thüringen eine Studie zur Anwendung von Tarifverträgen im Freistaat erstellt.