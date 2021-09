Frankfurt am Main

Künstler-Kochbuch ist schönstes Buch des Jahres

03.09.2021, 16:06 Uhr | dpa

Ein künstlerisch gestaltetes Kochbuch ist zum schönsten Buch des Jahres gewählt worden. "Man kann keine Steine essen – Kochbuch eines japanischen Bildhauers" wurde am Freitag in Frankfurt am Main mit dem Preis der Stiftung Buchkunst 2021 ausgezeichnet. Die Ehrung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Das bei Prima Publikationen (Stuttgart/Basel) erschienene Werk basiert auf Rezepten und Fotografien des in Stuttgart lebenden japanischen Bildhauers Shinroku Shimokawa. Es entstand in Zusammenarbeit mit den Grafikerinnen Clara Neumann und Christina Schmid. Das Buch sei "spektakulär schlicht", urteilte die Jury. Es strahle große Ruhe aus - "quasi ein Zen-Kochbuch".