Frankfurt am Main

Mann verschanzt sich in Haus in Frankfurt: Polizeieinsatz

07.09.2021, 17:39 Uhr | dpa

Ein Mann hat sich in Frankfurt in einem Haus verschanzt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe am frühen Dienstagnachmittag angekündigt, sich selbst töten zu wollen und auch anderen Schaden zuzufügen, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um eine psychisch auffällige Person. Am Abend wurde er festgenommen. Nach einer Durchsuchung erklärte die Polizei, es bestehe keine Gefahr mehr und es gebe keine Verletzten. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Eine Straße war abgesperrt worden und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bat, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch Verhandler der Polizei waren vor Ort, um Kontakt herzustellen.