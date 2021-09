Frankfurt am Main

Unfall mit Straßenbahn: Radfahrer schwer verletzt

14.09.2021, 10:27 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Frankfurter Innenstadt ist ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann soll am Montagabend eine rote Ampel überfahren haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Folge wurde der 75-Jährige von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Bereich der Unfallstelle war mehrere Stunden lang gesperrt.