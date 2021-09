LIVEBundestagswahl in Frankfurt

40 Prozent haben Briefwahlunterlagen erhalten

26.09.2021, 14:42 Uhr | bho, t-online

Die Tür eines Wahllokales in Frankfurt-Nordend: Die Bundestagswahl ist auch in Frankfurt in vollem Gange. (Quelle: Johanna Wendel/t-online)

Rund 428.500 Menschen können am Sonntag in Frankfurt ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. In unserem News-Blog lesen Sie, wie die Stadt am Main wählt und welche Kandidatinnen und Kandidaten künftig im Bundestag vertreten sind.

14.36 Uhr: "Die Stimmung ist angespannter als sonst"



Im Stadtteil Nordend ist es bislang nicht zu langen Schlangen vor dem Wahllokal gekommen, berichtet unsere Reporterin vor Ort, Johanna Wendel. Die Wählenden würden nach und nach ankommen, und sind bereits zwei Minuten später wieder auf dem Weg hinaus.



"Die Stimmung ist angespannter als sonst", sagt ein Mann, der gerade seine Stimme abgegeben hat. Es sei unentschiedener als sonst, wie es diesmal ausgehe. "Meine größte Angst ist, dass es so bleibt, wie es jetzt ist", sagt der 63-Jährige. Für welche Partei er sich entscheidet, das sei ihm jedoch nicht schwer gefallen.

"Ich bin froh, wenn das Ganze nun auch endlich mal rum ist", sagt Kristin. Die Wahl für die Partei, die sie gewählt hat, war für sie mit Leichtigkeit getroffen. Den Wahlumfragen vertraut die 57-Jährige jedoch nicht. "Ich denke, dass das heute Abend nochmal ganz anders aussieht als vorhergesagt."

14.17 Uhr: Briefwahl in Frankfurt auf Rekordniveau



Mindestens 40 Prozent der Wahlbeteiligten haben Unterlagen für die Briefwahl erhalten. Das berichtet die "Frankfurter Rundschau". Diese Zahl sei Rekord. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es am Ende 101.580 Menschen, die Briefwahlunterlagen erhalten hatten. Das entsprach damals einem Anteil von 23,9 Prozent.

14.00 Uhr: Bei der Wahl 2017 konnte die CDU in Frankfurt beide Direktmandate holen

Zwei Wahlkreise gibt es in Frankfurt. In beiden konnten bei der letzten Bundestagswahl die CDU-Kandidaten die Direktmandate für ihre Partei holen. Auch bei den Zweitstimmen lag die Union vorne. Matthias Zimmer, der das Direktmandat im Wahlkreis Frankfurt 1 gewinnen konnte, tritt bei dieser Wahl nicht wieder an. Er wurde bei der Wahlkreisdeligiertenversammlung der CDU im Winter nicht wieder aufgestellt, berichtet die "FAZ". An seine Stelle tritt bei dieser Wahl Axel Kaufmann.