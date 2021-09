Frankfurt am Main

Haftstrafe nach Raub-Attacke mit Glasflasche

30.09.2021, 18:26 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einer gefährlichen Attacke mit einem abgebrochenen Flaschenhals hat das Landgericht Frankfurt einen 33 Jahre alten Mann am Donnerstag zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Strafkammer befand ihn für schuldig, im Oktober 2019 einen Passanten im Frankfurter Bahnhofsviertel mit der Flasche attackiert und ihm das Mobiltelefon und eine Bauchtasche mit etwas Bargeld abgenommen zu haben. Dabei rief er laut: "I kill you", so dass ursprünglich wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt wurde.

In das Urteil wurden auch zwei weitere Zwischenfälle einbezogen. Vor Gericht hatte der Angeklagte alle Vorwürfe bestritten, war jedoch von den Opfern im Zeugenstand als Täter identifiziert worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.