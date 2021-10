Vollsperrung am Rugbyring

Zwei Autos kollidieren: Kleinkind und sechs weitere verletzt

08.10.2021, 07:21 Uhr | t-online

In Rüsselsheim nahe Frankfurt am Main sind bei einem Autounfall zwei Pkws zusammengestoßen. Sieben Menschen sind dabei verletzt worden – darunter ein dreijähriges Kind.

In der Nacht zu Freitag sind bei einem Verkehrsunfall sieben Menschen verletzt worden. Der Haßlocher Kreisel in Rüsselsheim nahe Frankfurt am Main war deshalb über eine Stunde lang durch die Polizei voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 20 Jahre alter Fahrer beim Abbiegen auf den Rugbyring ein entgegenkommendes Auto übersehen: Die beiden Wagen kollidierten.

Unfall in Rüsselsheim nahe Frankfurt: Haßlocher Kreisel 80 Minuten lang voll gesperrt

Dabei wurden sämtliche Insassen, auch ein dreijähriges Kind, das mit seiner 28-jährigen Mutter im Gegenwagen saß, verletzt. Das bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber t-online. Der Dreijährige erlitt bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung, ins Krankenhaus musste keiner der Unfallbeteiligten.

Aufgrund der zerstörten Unfallautos musste der Haßlocher Kreisel etwa 80 Minuten lang voll gesperrt werden. Neben den Rettungskräften waren auch zwei Abschleppwagen im Einsatz.