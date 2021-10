Frankfurt am Main

Proteste im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes

12.10.2021, 01:36 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Hessen hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu landesweiten Protesten aufgerufen. Die größten Kundgebungen soll es in Wiesbaden, Kassel, Gießen und Darmstadt geben. Verdi- Verhandlungsführerin Christine Behle wird in Wiesbaden (9.30 Uhr) und der hessische Landesbezirksleiter Jürgen Bothner in Gießen (11.45 Uhr) erwartet.

Verdi fordert gemeinsam mit weiteren Gewerkschaften für die 45.000 Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 175 Euro. Innenminister Peter Beuth (CDU) lehnt diese Forderung ab. Ein Angebot vom Land liegt bislang nicht vor. Die nächste Verhandlungsrunde ist für 14. und 15. Oktober in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) geplant. Verdi-Landesbezirksleiter Bothner äußerte sich bereits zuversichtlich, dass es dann zu einem Abschluss kommen kann.