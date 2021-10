Frankfurt am Main

Eintracht will bei Rückkehr von Bobic ersten Heimsieg

16.10.2021, 01:39 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will seinen ersten Heimsieg in der laufenden Spielzeit holen. Das Team von Trainer Oliver Glasner bekommt es heute mit Krisenclub Hertha BSC zu tun. Bei den Hauptstädtern kommen zwei ehemalige Frankfurter in die Mainmetropole: Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic und Profi Kevin-Prince Boateng, die mit den Hessen 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatten. In der Tabelle könnte die Hertha mit einem Auswärtssieg an der Eintracht vorbeiziehen. Frankfurt hingegen will nach dem jüngsten 2:1-Coup beim FC Bayern den Aufwärtstrend fortsetzen.