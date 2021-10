Wiesbaden

Spielsperren für Wiesbadens Rotsünder Wurtz und Stritzel

18.10.2021, 17:47 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden muss für drei Spiele auf Angreifer Johannes Wurtz verzichten. Der 29-Jährige wurde nach seiner Tätlichkeit beim 0:1 am Sonntag bei Türkgücü München so lange gesperrt. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag, wie der DFB mitteilte. Torhüter Florian Stritzel, der wegen eines Handspieles außerhalb des Strafraums des Feldes verwiesen wurde, erhielt eine Sperre von zwei Begegnungen.