Frankfurt am Main

Skyliners-Kapitän Robertson fehlt zwei bis vier Wochen

19.10.2021, 16:21 Uhr | dpa

Die Fraport Skyliners müsssen zwei bis vier Wochen auf ihren Kapitän Quantez Robertson verzichten. Der 36-jährige Amerikaner war bei der Niederlage in der Basketball-Bundesliga am Freitag bei den Telekom Baskets Bonn schlimm umgenickt, es sei aber im Knöchel nichts gerissen oder gebrochen, teilte der Club am Dienstag mit. Dies hätten die Untersuchungen ergeben.