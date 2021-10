Frankfurt am Main

Überschall-Knall erschreckt Menschen in Frankfurt und Umland

22.10.2021, 17:54 Uhr | dpa

Ein Flugzeug der Bundeswehr hat bei einem Übungsflugzeug am Freitag einen Überschall-Knall im Rhein-Main-Gebiet verursacht. Der dumpfe Knall sei in Frankfurt und Umgebung zu hören gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Jet sei von Süddeutschland in Nordrichtung unterwegs gewesen. Ein Überschall-Knall entsteht, wenn ein Flugzeug schneller fliegt, als sich der Lärm seiner Triebwerke ausbreitet. Im Internet-Dienst Twitter tauschten sich zahlreiche Bewohner von Frankfurt und Umgebung über den Knall aus. Im Vordertaunus habe "der ganze Boden gewackelt", schrieb ein Nutzer.