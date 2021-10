Frankfurt am Main

Frankfurter Basketballer verpflichten Aufbauspieler Cherry

29.10.2021, 16:05 Uhr | dpa

Der Frankfurter Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat den US-Amerikaner Will Cherry bis zum Ende der Saison verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, stand der 30-jährige Aufbauspieler zuletzt beim israelischen Erstligisten Hapoel Eilat unter Vertrag. Cherry, der bereits in Frankfurt eingetroffen ist, spielte bereits 2015 eine Saison in der Bundesliga für Alba Berlin. "Will ist ein Aufbauspieler mit Erfahrung auf dem höchsten europäischen Level. Er hat in der Euroleague gespielt und kennt auch die deutsche Liga gut", kommentierte Skyliners-Trainer Diego Ocampo die Verpflichtung.