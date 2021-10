Frankfurt am Main

Säcke mit Verpackungsmüll fangen in Geschäft Feuer

30.10.2021, 20:19 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Koffer- und Modegeschäft auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil ist am Samstag mutmaßlich ein sechsstelliger Schaden entstanden. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache seien im ersten Stock des Gebäudes Säcke mit Verpackungsmüll in Brand geraten. Die hauseigene Sprinkleranlage verhinderte den Angaben nach eine gefährliche Ausbreitung des Feuers.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, waren der erste und zweite Stock verraucht, rund ein Dutzend der mehr als 100 Beutel brannten mannshoch. Das Feuer konnte gelöscht und alle Stockwerke abgesucht werden: Es befand sich niemand mehr im Gebäude. Insgesamt könnte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen, hieß es von der Feuerwehr.