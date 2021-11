Frankfurt am Main

Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Maxence Lacroix

01.11.2021, 16:19 Uhr | dpa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg für zwei Spiele gesperrt. Dies teilte der DFB am Montag in Frankfurt/Main mit. Der 21 Jahre alte Franzose sah beim 2:0-Sieg der Niedersachsen am Samstag in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen die Rote Karte, weil er in der Nachspielzeit Lucas Alario am Trikot hielt. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.