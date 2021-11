Frankfurt am Main

Zukunft Städtische Bühnen: Frankfurt stellt Bericht vor

04.11.2021, 03:33 Uhr | dpa

In die Diskussion um den künftigen Standort der Städtischen Bühnen in Frankfurt kommt Bewegung. Oberbürgermeister Peter Feldmann will am Donnerstag (10.00 Uhr) gemeinsam mit Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) einen Bericht zu verschiedenen Varianten für einen Neubau vorstellen.

Die Stabsstelle "Zukunft der Städtischen Bühnen" hat sich dafür mit der baulichen Umsetzbarkeit von fünf möglichen Varianten auseinandergesetzt. Neben funktionalen und stadträumlichen Bewertungen möglicher Standorte seien auch energetische, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt worden, hieß es.

Derzeit sind Oper und Schauspiel in einer Doppelanlage am Willy-Brand-Platz untergebracht. Das Stadtparlament hatte sich Anfang letzten Jahres für einen Neubau entschieden. Eine Sanierung sei keine nachhaltige, wirtschaftliche und gute Lösung, hieß es.