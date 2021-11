Frankfurt am Main

Polizei kontrolliert Maskenverweigerin: Haftbefehl

04.11.2021, 09:39 Uhr | dpa

Bei der Kontrolle einer Maskenverweigerin am Frankfurter Flughafen ist die Polizei auf einen Haftbefehl gegen die 55-Jährige gestoßen und hat die Frau verhaftet. Sie war am Mittwoch ohne Mund-Nasenschutz im Flughafen unterwegs, weswegen sie von Polizisten kontrolliert wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau war in der Vergangenheit bereits wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aufgefallen.

Zudem lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gegen sie vor. Im Juli dieses Jahres war sie zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Dafür muss die 55-Jährige nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen absitzen. Weil bei ihrer Durchsuchung Marihuana gefunden wurde, wird außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.