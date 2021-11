Frankfurt am Main

Frankfurter Volksbank: Modernisierung des Filialnetzes

10.11.2021, 12:25 Uhr | dpa

Eine Filiale der Frankfurter Volksbank in der Innenstadt. Foto: Lennart Stock/dpa/Bildarchiv (Quelle: dpa)

Neues Design, neue Angebote auch über das reine Bankgeschäft hinaus - die Frankfurter Volksbank treibt die Modernisierung ihres Filialnetzes voran. "Wir machen die Filiale zur Kunden-Schnittstelle für unsere digitale Weiterentwicklung", sagte die Vorstandsvorsitzende der zweitgrößten Volksbank Deutschlands, Eva Wunsch-Weber, laut Redetext am Mittwoch bei der Vorstellung des überarbeiteten Konzepts in Frankfurt.

Unter dem Motto "#MehrBank" bietet das genossenschaftliche Institut, teilweise gemeinsam mit Partnerunternehmen, auch Beratung zu Themen wie E-Mobilität und energetisches Sanieren an - sowohl in den Filialen als auch in einem neugestalteten Internetauftritt.

Das Institut, das bei den Filialen bereits mit der benachbarten Taunus-Sparkasse zusammenarbeitet, hatte im Juli angekündigt, bis Ende nächsten Jahres sechs Millionen Euro in die Modernisierung seiner Geschäftsstellen zu stecken.

"Das ist kein Aushängeschild, das sich unsere Marketing-Leute ausgedacht haben", betonte Wunsch-Weber am Mittwoch. "Das ist unsere neue Welt der Frankfurter Volksbank." Bis Ende 2022 will das Institut 16 seiner Filialen in neuem Gewand eröffnet haben. "Die weiteren Standorte unterziehen wir dann ab 2023 sukzessive dieser Modernisierung", sagte Wunsch-Weber.

"Als Regionalbank ist die Filiale nach wie vor unser Gesicht am Markt", bekräftigte Wunsch-Weber. "Deshalb werden wir als Frankfurter Volksbank auch Filialen mit allen Mitteln im Sinne unserer Kunden verteidigen. (...) Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen die Filialwelt neu denken."