Eintracht-Frauen schlagen Jena und springen auf Platz zwei

12.11.2021, 21:25 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben auch ihr viertes Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis bezwang am Freitagabend den weiter sieglosen Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena mühelos mit 6:0 (4:0). Die Tore erzielten Barbara Dunst (7. Minute/49.), Laura Freigang (19.), Lara Prasnikar (34.) und Shekiera Martinez (52.). Zudem unterlief Jenas Denise Landmann (27.) ein Eigentor. In der Tabelle verbesserten sich die Frankfurterinnen zum Auftakt des achten Spieltags zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz hinter Titelverteidiger FC Bayern München.