Zeugen gesucht

Unbekannter schießt in Frankfurt auf Mann – Täter flüchtig

14.11.2021, 12:06 Uhr | t-online, ads

Die Polizei sucht Zeugen: In Frankfurt am Main hat ein Unbekannter auf einen Mann geschossen. Das Motiv ist noch völlig unklar, die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

Ein Unbekannter hat im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim einen Mann angeschossen und ist anschließend geflüchtet. Der 46-Jährige wurde bei der Tat verletzt.

Nach Angaben der Polizei Frankfurt hatte das Opfer gerade sein Auto in der Schlesierstraße abgestellt, als der unbekannte Täter plötzlich kam, auf ihn schoss und wieder davonlief. Der 46-Jährige kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Schuss in Frankfurt am Main: Polizei sucht Zeugen

Da der Täter trotz Fahndung nicht geschnappt werden konnte, wendet sich die Polizei Frankfurt am Main an die Öffentlichkeit. Demnach sei der etwa 1,80 Meter große, dunkel bekleidete Täter von der Schlesierstraße über die Siebenbürgenstraße in die Krummauer Straße gelaufen und dort in unbekannte Richtung entkommen.

Zeugen können sich unter 069 - 755 53110 bei der Polizei melden. Gegen den Verdächtigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.