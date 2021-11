Frankfurt am Main

Nach Schuss in Frankfurt: Suche nach dem Täter läuft

14.11.2021, 16:52 Uhr | dpa

Die Suche nach dem Täter, der einen 46-Jährigen im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enken angeschossen hat, dauert an. "Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang jedoch erfolglos," teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg das Opfer am Samstagabend aus seinem Auto aus, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat und auf ihn schoss. Der Täter floh zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der 46-Jährige wurde nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Weitere Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat wurden nicht bekannt.