Frankfurt am Main

Mann stirbt bei versuchtem Einbruch in Frankfurt

15.11.2021, 17:11 Uhr | dpa

Ein 28-Jähriger ist in Frankfurt wohl bei einem versuchten Einbruch in einer Tür hängengeblieben und ums Leben gekommen. Die Leiche sei am Sonntagmorgen in einer Balkontür eingeklemmt gefunden worden, teilte die Polizei in Frankfurt am Montag mit. Der Mann habe sich bei dem Versuch, die Tür im ersten Geschoss eines Gebäudes zu öffnen, unbeabsichtigt erdrosselt. Zuvor hatten Zeugen der Polizei den Hinweis auf einen Einbrecher gegeben, wie es hieß. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es nicht.