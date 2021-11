Frankfurt am Main

Hessens Grüne wählen Landesvorstand

20.11.2021, 03:07 Uhr | dpa

Die hessischen Grünen treffen sich am heutigen Tag in Frankfurt zu einer Landesmitgliederversammlung. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Vorstandes. Das bisherige Führungsduo aus Sigrid Erfurth und Philip Krämer hatte bereits angekündigt, sich für eine weitere zweijährige Amtszeit zu bewerben. In der Generalaussprache soll es acht Wochen nach der Bundestagswahl um den "sozial-ökologischen Aufbruch in der Bundesregierung" gehen.

Die 65 Jahre alte Erfurth und der 29-jährige Krämer waren im Mai 2019 an die Spitze der hessischen Grünen gewählt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Landesmitgliederversammlung unter 3G-Regeln statt. Das bedeutet, neben Genesenen und Geimpften haben nur Menschen Zutritt, die einen negativen Test vorweisen können.