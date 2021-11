Frankfurt am Main

Nach Unfall mit zwei Toten: Fahrer in Psychiatrie

22.11.2021, 14:01 Uhr | dpa

Weil er einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht hat, ist ein 39-Jähriger dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht worden. Die Richter des Landgerichts Frankfurt gingen am Montag nach Empfehlung eines Sachverständigen von fehlender Schuldfähigkeit aufgrund einer schizophrenen Erkrankung aus. Der Mann war im Februar dieses Jahres mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in Frankfurt-Sachsenhausen auf einen Fußgängerüberweg gerast und hatte dort zwei Passanten im Alter von 31 und 40 Jahren erfasst und tödlich verletzt. Der Autofahrer gab an, von inneren Stimmen zu der schnellen Fahrt gezwungen worden zu sein.