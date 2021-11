Frankfurt am Main

Nur Behrens fehlt: Union in Frankfurt mit voller Kapelle

28.11.2021, 02:22 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin will nach dem Erfolg in der Conference League auch in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur bleiben. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg bei Maccabi Haifa muss die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer am Sonntag bei der ebenfalls am letzten Donnerstag international spielenden Frankfurter Eintracht antreten (15.30 Uhr/DAZN).

Bis auf Kevin Behrens, der seine Corona-Erkrankung überwunden hat, kann Fischer bei der Eintracht auf sein gesamtes Personal zurückgreifen. Selbst der in Israel angeschlagene Julian Ryerson steht zur Verfügung. Dafür kann der Schweizer wieder auf seinen Kapitän Christopher Trimmel, der in Haifa gesperrt gefehlt hatte. Auch Stammtorhüter Andreas Luthe wird wohl wieder in den Kasten zurückkehren.