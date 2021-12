Mit Wasserwerfern

Polizei geht gegen Impfgegner-Demos in Frankfurt vor

04.12.2021, 16:34 Uhr | dpa

Polizisten bei einer Demonstration gegen das Coronavirus in Frankfurt: Die Teilnehmenden der Demonstrationen hielten sich nicht an die Corona-Maßnahmen. (Quelle: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Ohne Masken und ohne Abstand zogen sie durch die Straßen: In Frankfurt hat die Polizei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auflösen müssen. Noch immer dauert der Einsatz an.

Nach erheblichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen hat die Polizei damit begonnen, zwei Demonstrationen von Impfgegnern in Frankfurt aufzulösen. Unter ihnen befanden sich auch Angehörige der Querdenker- und Reichsbürgerszene. Die Teilnehmer hätten die Abstandsregeln missachtet und keine Masken getragen, berichtete die Polizei am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Opernplatz und auf einer zentralen Einfahrtsstraße im Westend hatten sich jeweils rund 500 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Sie trafen auf Gegendemonstranten und starke Polizeikräfte, die beide Seiten auseinanderhielten. Diese hatte schon zuvor angekündigt, gegen Auflagenverstöße konsequent vorzugehen.

Frankfurter Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor

Nach der mehrmaligen Aufforderung, die Veranstaltung zu beenden, brachte die Polizei bei strömendem Regen auch Wasserwerfer in Position. Erst am Abend meldete die Polizei auf dem Nachrichtendienst Twitter, dass die Veranstaltungen weitestgehend aufgelöst seien. Nur einzelne Personengruppen sollen noch in der Stadt unterwegs sein. Eine habe dabei mehrere Einsatzkräfte angegriffen. Die Beamten hätten sich daraufhin mit Pfefferspray und Schlagstöcken verteidigt. Die Polizei teilte zudem mit, dass sie weiterhin vor Ort bleiben wolle.

Das Frankfurter Ordnungsamt hatte umfangreiche Auflagen erlassen, um Verstöße gegen Corona-Schutzvorschriften auszuschließen. Im gesamten Frankfurter Innenstadtbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen und Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.