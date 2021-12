Frankfurt am Main

Behörde untersagt Delivery Hero Zukauf in Saudi-Arabien

06.12.2021, 09:58 Uhr | dpa

Der Online-Lieferdienstleister Delivery Hero ist vorerst auch mit einem zweiten Übernahmeversuch eines Konkurrenten in Saudi-Arabien gescheitert. Die Wettbewerbskommission des Landes untersagte dem Dax-Konzern am Wochenende die Übernahme von The Chefz, wie aus einem entsprechenden Beschluss hervorgeht. Details wurden nicht genannt. Der saudi-arabische Essenslieferdienst teilte dagegen mit, die Gespräche seien weiter im Gange. Delivery Hero war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte The-Chefz-Chef Abdulrahman Alshabanat, die Verhandlungen mit Delivery Hero hätten bereits Anfang des Jahres begonnen. Trotz höherer Offerten anderer Unternehmen sei der Berliner Dax-Konzern aufgrund seiner weltweiten Bekanntheit und des Know-Hows als Gesprächspartner ausgewählt worden.

Damit bleibt Delivery Hero mit seinen Bemühungen, in der größten Volkswirtschaft im Nahen Osten zu expandieren, weiter erfolglos: Die Gespräche mit dem E-Commerce-Startup Mrsool waren Anfang des Jahres im Streit geendet. In Dubai konnte Delivery Hero unterdessen sein Quick-Commerce-Geschäft durch den Zukauf von InstaShop vergrößern.