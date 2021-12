Erste Bands stehen fest

Großes K-Pop-Festival in Frankfurt geplant

09.12.2021, 10:06 Uhr | t-online

Sieben Bands, fünf Stunden Musik, 44.000 Fans: Kommendes Jahr wird in Frankfurt koreanische Popmusik gefeiert. Die Veranstalter sprechen von "Europas erstem K-Pop-Mega-Konzert".

Am 14. Mai 2022 soll in Frankfurt das "KPop.Flex"-Festival stattfinden. 44.000 Fans werden im Deutsche Bank Park erwartet, die Veranstalter kündigen im Netz erste Pläne an.

Auftreten sollen demnach unter anderem die Gruppen Monsta X und (G)I-DLE. Weitere Acts werden noch bekannt gegeben. Insgesamt sollen auf einer Bühne sieben Bands fünf Stunden lang Musik spielen.

Der Vorverkauf startet am 10. Dezember um 10 Uhr vormittags. Es werde "Europas erstes K-Pop-Mega-Konzert", schreiben die Veranstalter.

Frankfurt: Diese Musik wird auf dem K-Pop-Festival gespielt

K-Pop steht für Korean Popular Music und ist ein Sammelbegriff für koreanischsprachige Popmusik. Die Musik besteht immer aus Popmusikelementen, vereint allerdings oft noch viele andere Richtungen, um eine möglichst breite Masse anzusprechen. Dazu zählen Elemente aus HipHop, Rap, Electronic Dance Music oder Techno.



Die Themen orientieren sich an denen der westlichen Popkultur: Liebe, Trauer, Familie und Freundschaft sollen dafür sorgen, dass sich viele Menschen mit ihnen identifizieren.