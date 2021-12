Frankfurt am Main

Dichterer Takt im Nahverkehr mit digitaler Zugsicherung

13.12.2021, 01:50 Uhr | dpa

Wartende Fahrgäste stehen vor einer losfahrenden U-Bahn an der Station Konstablerwache. Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Um den öffentlichen Nahverkehr zu beschleunigen, wird in Frankfurt im kommenden Jahr eine neue Technologie installiert. Die digitale Zugsicherungstechnik mit dem Namen "Digital Train Control System" werde erstmals in einer deutschen Stadt angewendet, teilte das hessische Verkehrsministerium mit. Fahrzeuge und Strecke tauschen dabei permanent Signale und Meldungen aus.

Die Frankfurter U-Bahnen sollen so in deutlich kürzeren Abständen fahren können. Teilweise befinden sich die Strecken an der Kapazitätsgrenze, die digitale Technik soll dennoch einen dichteren Takt ermöglichen. Auch sollen die Bahnen energieeffizienter und für die Fahrgäste komfortabler unterwegs sein, da das Beschleunigen und Bremsen sanfter ausfallen. Das System soll auch bei Straßenbahnen eingesetzt werden.

Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr mit der Umrüstung der ersten Fahrzeuge beginnen. Bis 2030 sollen alle neun Linien des U-Bahn-Systems auf eine digitale Zugsicherung umgerüstet werden, so die bisher bekanntgegebenen Pläne. Das Vorhaben sei zudem Vorbedingung einer integrierten Verkehrssteuerung des gesamten Ballungsraums, erklärte das Ministerium.

Bund und Land fördern das Vorhaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit rund 95 Millionen Euro. Vorgestellt werden soll es an diesem Montag (10 Uhr) von VGF-Geschäftsführer Michael Rüffer und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).