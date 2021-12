Frankfurt am Main

Vier Jahre nach tödlichem Überfall: Weiterer Prozess

15.12.2021, 02:36 Uhr | dpa

Rund vier Jahre nach einem tödlichen Überfall auf ein älteres Ehepaar wird am Frankfurter Landgericht nun gegen den fünften mutmaßlichen Täter von damals verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen in dem an diesem Mittwoch (ab 9.30 Uhr) beginnenden Prozess Mord sowie Raub mit Todesfolge vor. Die anderen vier Täter waren bereits zu Freiheitsstrafen zwischen fünf und zwölf Jahren verurteilt worden. Der nun auf der Anklagebank sitzende Mann wurde von Russland ausgeliefert und sitzt seit August in Deutschland in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat bislang sieben Verhandlungstage vorgesehen.

Laut Anklage war der Moldawier bei dem brutalen Überfall im Herbst 2017 im Frankfurter Stadtteil Griesheim auf den 78 Jahre alten Schmuckhändler und dessen Frau dabei gewesen. Sie misshandelten das Ehepaar schwer. Der Mann starb später an seinen Verletzungen, seine gleichaltrige Ehefrau überlebte schwer verletzt. Drei der Männer wurden noch in dem Haus festgenommen, die beiden anderen konnten zunächst flüchten.