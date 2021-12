Magdeburg

Bundesbank tauscht 2021 in Magdeburg rund 220.000 D-Mark

15.12.2021, 07:42 Uhr | dpa

In der einzigen Bundesbank-Filiale Sachsen-Anhalts in Magdeburg werden auch weiter nennenswerte D-Mark-Summen in Euro gewechselt. Bis Ende November wurden Scheine und Münzen im Wert von 219.708,53 D-Mark umgetauscht, wie die Bundesbank-Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mitteilte. Im gesamten Jahr 2020 waren es 410.753,33 D-Mark gewesen.

Nach 1030 Tauschgeschäften im Vorjahr sind im laufenden Jahr bis zum 30. November 499 Tauschvorgänge in der Magdeburger Filiale gezählt worden. Durchschnittlich wurden den Angaben zufolge pro Tausch 440,30 D-Mark in 225,12 Euro gewechselt.

Damit liegen die Werte der Magdeburger Filiale deutlich unter denen zum Beispiel in Niedersachsen. In Hannover wurden viermal so viele Tauschgeschäfte je Geschäftstag gezählt und auch der durchschnittliche D-Mark-Betrag je Tausch lag mit 800,00 fast doppelt so hoch wie in Magdeburg. In Osnabrück wurden vier Tauschgeschäfte je Geschäftstag gezählt - doppelt so viele wie in Magdeburg. Je Tausch gingen dort im Schnitt 517,60 D-Mark über den Tresen.

Zwar löste das Euro-Bargeld zum 1. Januar 2002 die nationale Währung ab. Dennoch entdecken Verbraucher immer wieder per Zufall alte D-Mark-Bestände: ob bei Umzügen und Entrümpelungen, beim Frühjahrsputz oder gar vergraben im Garten.

Anders als die Zentralbanken in vielen anderen Euroländern tauscht die Bundesbank die alten Scheine und Münzen unbefristet um. Der zur Euro-Umstellung festgelegte Wechselkurs gilt unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark.

Auch zwanzig Jahre nach Einführung des Euro-Bargeldes sind D-Mark-Scheine und Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben. Nach Angaben der Bundesbank belief sich der ausstehende Gesamtwert Ende November auf 12,35 Milliarden Mark (6,31 Mrd Euro). Die Währungshüter rechnen damit, dass ein Teil davon nie umgetauscht wird - etwa, weil Sammler sich alte Scheine und Münzen gesichert haben.