Verdacht auf illegales Rennen

Fahranfängerin schrottet neuen BMW auf Parkplatz

15.12.2021, 10:33 Uhr | t-online, mtt

Die junge Frau hatte erst seit Kurzem ihren Führerschein, und das Auto war auch neu: Beides ist jetzt nach einem folgenschweren Parkplatz-Unfall erst einmal futsch.

Eine Fahranfängerin hat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Fulda einen schweren Autounfall verursacht. Die 18-Jährige sei am Dienstagabend mutmaßlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sie war in einem BMW unterwegs, den sie einem Reporter vor Ort zufolge erst seit Montag besaß. Mit ihm habe sie auf dem Parkplatz wilde Fahrmanöver absolviert.

Dann krachte es. Ein Polizeisprecher: "Sie befuhr die Durchgangsstraße des Parkplatzes. Ein roter Seat mit einer 30-jährigen Fahrerin kam entgegen, beide Fahrzeuge kollidierten."

Unfall in Fulda: Frau muss von Feuerwehr befreit werden

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die 30-Jährige in ihrem Seat gegen zwei parkende Autos geschleudert und im Wagen eingeschlossen wurde. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

Auch der BMW der Fahranfängerin wurde schwer beschädigt. Laut Polizei wird jetzt gegen die junge Frau ermittelt, weil der Anfangsverdacht auf ein illegales Autorennen bestehe. Diese Straftat kann man laut Gesetz auch alleine begehen, wenn man sich mit "nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt", nur um möglichst schnell zu fahren.

Sowohl die Fahranfängerin als auch die Seat-Fahrerin wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 21.000 Euro. Die Fahranfängerin habe Anzeichen von Alkoholkonsum aufgewiesen, teilte die Polizei weiter mit. Eine Blutprobe sei entnommen worden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.