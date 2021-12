Frankfurt am Main

Teilausfälle und Verspätungen bei Frankfurter S-Bahnen

21.12.2021, 07:17 Uhr | dpa

Im Frankfurter Raum ist es am Dienstagmorgen zu Teilausfällen, Verspätungen und Umleitungen der S-Bahnen gekommen. Grund sei eine Signalstörung an der Haltestelle "Frankfurt Konstablerwache" und eine weitere Störung in Offenbach, wie der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) mitteilte. Die S-Bahnen S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 verkehrten nur noch im 30-Minuten-Takt. Bei den S-Bahnen S1, S2, S5 und S6 kommt es demnach zu veränderten Strecken, während die S-Bahnen S3, S4, S8 und S9 weiterhin auf ihren normalen Wegen fahren sollten. Wie lange die Störungen andauern, war zunächst unklar.